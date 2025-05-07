Из-за ощутимого падения цен на нефть

Как сообщает РБК, бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал значительное падение курса рубля — по мнению предпринимателя, при намечающемся снижении стоимости барреля нефти до 45 долларов, за одну единицу американской валюты будут давать 115-125 единиц российской.

Падение стоимости нефти наблюдается с апреля — оно связано с заявлениями и действиями президента США Дональда Трампа, а также планами стран ОПЕК+ по увеличению добычи. На момент написания данной заметки за один баррель Brent дают около 62 долларов. Российский же сорт Urals традиционно торгуется с дисконтом, который после введения санкций против РФ лишь увеличился.

Экономисты и финансовые аналитики отмечают, что рубль за последние 2-3 месяца укрепился сверх всяких прогнозов — подавляющее большинство экспертов в конце 2024 года предполагали, что в первой половине 2025 один доллар будет стоить около 100 «деревянных», а не 80-85, как сейчас. В Минэкономразвития считают, что среднегодовой курс американской валюты составит 94-95 рублей, а значит, к концу года российская валюта ослабнет.