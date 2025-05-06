Переплата за дополнительную память чрезвычайно высока

Обозреватель PhoneArena и эксперт по мобильным устройства Виктор Христов раскритиковал Apple, Samsung, Google и еще ряд брендов за их ценовую политику. В первую очередь недовольство автора направлено на высокую переплату за дополнительный объем памяти.

Как подчеркивает специалист, реальная разница в стоимости чипов между 128 и 512 ГБ памяти не превышает 10-20 долларов, но Apple, Google и Samsung требуют за нее 200-250 долларов. По мнению автора, такая прибавка в цене должна быть незаконной — так же, как и в случае разъемов Lightning, властям и регуляторам следует принять соответствующие меры и установить максимально допустимый уровень наценки законодательно. Особенно с учетом того, что 256 ГБ памяти — это, по сути, минимум для активных пользователей, устанавливающих большое количество приложений и часто фотографирующих. Людям же, регулярно снимающим видео, и вовсе стоит смотреть в сторону модификаций с 512 ГБ и более.

Также Виктор отмечает, что в случае смартфонов бюджетного и среднего сегмента переплата за дополнительный объем хранилища гораздо ниже. Тем не менее у таких мобильных устройств есть свои недостатки — чаще всего это выдающие недостаточно качественные по современным меркам фотографии и видео камеры.