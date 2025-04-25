Многие другие технологические гиганты также сокращают возможности для удаленной работы

Как сообщают СМИ, корпорация Google, ранее активно поддерживавшая концепцию удаленной работы, изменила свою позицию — руководство требует от сотрудников нескольких направлений, включая ключевое для техногиганта направление ИИ, как минимум несколько дней работать из офиса. В случае несогласия работникам предлагают уволиться «по собственному желанию».

По данным Wccftech, Google стремится сократить интенсифицировать работу в области технологий искусственного интеллекта и нейросетей, и требование для соответствующих сотрудников посещать офис связано именно с этим. Некоторые менеджеры компании полагают, что личный контакт между работниками повышает эффективность взаимодействия и ускоряет выпуск новых продуктов.

Удаленная работа стала весьма популярна в IT-сфере во время пандемии коронавируса COVID-19, и крупные технологические компании отнеслись к этой тендеции по-разному. Одни фирмы воспринимали ее как вынужденную меру и после улучшения эпидемиологической ситуации потребовали немедленного возвращения в офисы, другие же оставили сотрудникам возможность работать удаленно или в гибридном режиме. Тем не менее, в последние 2 года на рынке наблюдается тревожащая работников тенденция — техногиганты все чаще требуют как минимум 2-3 дня в неделю работать из офиса, несмотря на то, что сами сотрудники в подавляющем большинстве предпочитают удаленный график.