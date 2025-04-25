Таксисты не хотят использовать российские авто, отмечая их низкую надежность, частые поломки и отказ пассажиров ехать на таких машинах.

Как сообщает РБК, согласно результатам опроса, проведенного Общественным советом по развитию такси, более 70% российских таксистов не хотят ездить на отечественных автомобилях, предпочитая им иномарки.

Среди минусов использования российских авто водители называют низкую надежность, ощутимые затраты на ремонт и обслуживание, а также негативную реакцию пассажиров, связанную с плохой шумоизоляцией и другими факторами. Примечательно, что согласно статистике, самыми популярными в такси брендами являются Kia, Lada и Hyundai. Kia Rio и Hyundai Solaris ассоциируются у автолюбителей со стажем именно с такси — эти автомобили достаточно надежны, неприхотливы, и при этом обеспечивают приемлемый уровень комфорта.

Упомянутый в материале опрос проводился с целью выяснить отношение водителей такси к принятию законопроекта о локализации используемых в таксопарках транспортных средств, который находится на рассмотрении у депутатов Госдумы. Как автолюбители, так и большинство экспертов критикуют инициативу, указывая, что ее реализация приведет к росту цен для конечного потребителя, снижению качества услуг, а также дефициту подходящих авто. Десятки, а возможно, и сотни тысяч самозанятых водителей лишатся заработка, а пассажиры не смогут вовремя и за приемлемые деньги добраться до точки назначения.