Около десяти марок могут покинуть российский рынок из-за невостребованности

Как сообщает издание «Коммерсант», с российского автомобильного рынка могут уйти около десяти появившихся на нем за последние три года китайских брендов. Названия большинства этих марок ничего не скажут массовому потребителю — а специалисты упоминают, например, Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Согласно данным совместного исследования «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю», за первые три месяца 2025 года закрылось 213 шоурумов брендов из Поднебесной, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Уменьшилось и число открытий новых салонов. Как объясняют эксперты, потребители в большинстве случаев предпочитают приобретать транспортные средства марок, уже получивших известность в России — например, Haval, Geely и Chery. Сами автолюбители, объясняя свой выбор, подчеркивают, что чем крупнее компания и чем больше у нее в России точек, тем меньше вероятность возникновения проблем с обслуживанием машины.

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что дилеры не будут продлевать контракты с китайскими автобрендами, не приносящими прибыли или генерирующими убытки. Так, продажи транспортных средств таких брендов, как Forthing, VGV, MG, Oting, JMC или Livan, исчисляются лишь десятками штук в месяц на всю Россию, а содержание шоурумов и сервисов требует солидных финансовых затрат.