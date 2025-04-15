Средняя месячная аудитория мобильных игр в РФ составляет 5,9 миллионов пользователей

Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на результаты исследования оператора связи Т2, около 40% российских геймеров, увлекающихся мобильными играми, как минимум иногда запускают их во время работы. Всего же в мобильных играх активно проводят время около 5,9 миллионов российских пользователей.

По мнению исследователей, некоторые геймеры играют в перерывах между рабочими задачами, чтобы отвлечься и переключить внимание, дав тем самым отдых мозгу и нервной системе. Отдельные же пользователи могут играть и вместо работы. Примечательно, что мужчин и женщин, играющих в игры в целом, примерно поровну — 51% и 49% соответственно. Тем не менее, мужчины чаще предпочитают проекты на ПК и консолях, а женщины — мобильные тайтлы. Средний возраст российского геймера — 35 лет, хотя в основном много времени в играх проводят миллениалы и зумеры. Именно последние играют в мобильные проекты больше всего.

В тройку наиболее популярных мобильных игр входят PUBG Mobile, Roblox и Genshin Impact. Впрочем, в последние две играют не только на смартфонах и на планшетах, но и, например, на ПК и консолях. Как отмечают эксперты, гейминг давно перестал быть нишевым увлечением и стал массовым.