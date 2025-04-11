Во всех случаях он оказался ниже заявленного

Портал Auto.ru опубликовал результаты исследования, в котором принимали участие семь популярных в РФ электрокаров. Цель испытаний — определение реального запаса хода при эксплуатации транспортного средства. Во всех случаях пробег оказался ниже заявленного производителем, хотя здесь стоит учесть несколько нюансов:

Производитель, как правило, указывает «выгодный» для себя запас хода, максимально хитря с целью получения привлекательных показателей, несмотря на регламент. В ходе исследования же электромобили тестировались в реальной дорожной обстановке. Маршрут пролегал через МКАД, Сергиев Посад, Талдом, Кимры, Дубну, Дмитров, Яхрому и Икшу. Температура воздуха колебалась от 3 до 10 градусов по шкале Цельсия. Не указывается, являются ли электромобили новыми — спустя несколько сотен циклов зарядки-разрядки емкость аккумуляторных батарей начинает снижаться. В Auto.ru решили не выключать музыку, отопление и другие функции, связанные с комфортом водителя и пассажиров.

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С подробными результатами исследования можно ознакомиться непосредственно на портале.