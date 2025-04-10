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[Zero]
В XDA перечислили 4 неочевидных факта о мониторах с высокой частотой обновления экрана
Как минимум один из этих фактов также касается и дисплеев смартфонов.

Автор зарубежного ресурса XDA-Developers Хэмлин Росарио рассказал о четырех неочевидных фактах, касающихся мониторов с высокой частотой обновления экрана — 120 или более Гц. На самом деле, как минимум первый факт касается и дисплеев смартфонов.

  1. После использования экрана на 120+ Гц дисплеи со стандартной частотой обновления 60 Гц будут казаться медленными. Даже прокрутка страниц будет выглядеть «прерывистой», а в игры с 60 FPS и 60 Гц играть и вовсе будет крайне некомфортно. Большинство геймеров легко отличают 60 FPS от 120+ FPS.
  2. Колоссальной разницы в плавности изображения между монитором на 60 Гц и 240 Гц в играх можно и не почувствовать, если видеокарта не обеспечивает требуемую частоту смены кадров. Чтобы геймплей был плавным, конфигурация должна обеспечивать хотя бы 120 FPS без резких просадок ниже 90-100. А вообще — чем больше, тем лучше. В разумных пределах, конечно — даже киберспортсмен вряд ли отличит 400 FPS от 500 на 500-герцевом мониторе.
  3. Даже на мониторе с высокой частотой обновления порой можно увидеть шлейфы — чаще всего из-за чрезмерного времени отклика. Этой проблемы лишены OLED матрицы, но у них есть свои недостатки и нюансы вроде выгорания пикселей и уменьшающих уровень комфорта пользователя технологий борьбы с ними.
  4. Разницу между 60 и 144 Гц заметить гораздо проще, чем между 144 Гц и 240 Гц, даже если FPS соответствует. Переплата за монитор с частотой обновления 300+ Гц в большинстве случаев будет неоправданной. Исключением в данном случае являются профессиональные киберспортсмены и продвинутые геймеры-энтузиасты, обладающие достаточным бюджетом для приобретения флагманских графических ускорителей.
#смартфоны #мониторы #дисплеи #экраны #частота обновления
Источник: xda-developers.com
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