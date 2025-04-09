Хотя ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion еще официально не анонсирован, он быстро стал одним из самых плохо охраняемых секретов видеоигр за последние несколько лет.

Как сообщает Wccftech, ссылаясь на данные надежного китайского инсайдера NateTheHate, ремейк культовой Action/RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion не увидит свет на этой неделе — с высокой вероятностью релиз проекта состоится ближе к концу апреля. Ранее сообщалось, что ремейк TES IV создается студией Virtuos на графическом движке Unreal Engine 5, при этом оригинальный Gamebryo отвечает за внутриигровые взаимодействия объектов.

TES IV: Oblivion была признана лучшей RPG 2006 года, а также получила множество наград «Игра года» от различных изданий. Так, в Eurogamer подчеркнули, что игра успешно сочетает в себе лучшие элементы RPG и Action-игр. Не обошлось, впрочем, и без критики — чаще всего рецензенты и геймеры ругали ужасную систему автолевелинга, которую даже называли худшей в истории видеоигр, и посредственный генератор лиц персонажей, из-за которого «в мире Oblivion не найти ни одной красивой женщины» — это примерная цитата из обзора ЛКИ. Впоследствии обе проблемы игры были исправлены модами, став при этом объектами многочисленных шуток.