Как сообщает Wccftech, ссылаясь на данные надежного китайского инсайдера NateTheHate, ремейк культовой Action/RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion не увидит свет на этой неделе — с высокой вероятностью релиз проекта состоится ближе к концу апреля. Ранее сообщалось, что ремейк TES IV создается студией Virtuos на графическом движке Unreal Engine 5, при этом оригинальный Gamebryo отвечает за внутриигровые взаимодействия объектов.
TES IV: Oblivion была признана лучшей RPG 2006 года, а также получила множество наград «Игра года» от различных изданий. Так, в Eurogamer подчеркнули, что игра успешно сочетает в себе лучшие элементы RPG и Action-игр. Не обошлось, впрочем, и без критики — чаще всего рецензенты и геймеры ругали ужасную систему автолевелинга, которую даже называли худшей в истории видеоигр, и посредственный генератор лиц персонажей, из-за которого «в мире Oblivion не найти ни одной красивой женщины» — это примерная цитата из обзора ЛКИ. Впоследствии обе проблемы игры были исправлены модами, став при этом объектами многочисленных шуток.