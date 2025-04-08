Чтобы не стать жертвой мошенников, в данном случае достаточно не переходить по ссылкам и не перезванивать по прикрепленному номеру телефона.

Как сообщают СМИ, телефонные и интернет-мошенники начали массово использовать новую схему — они рассылают россиянам сообщения о некой «записи на прием». В большинстве случаев такие SMS содержат также фишинговую ссылку или номер телефона для уточнения данных — естественно, домен или SIM-карта используются злоумышленниками. На этом этапе схема работает как своеобразная воронка продаж — преступники продолжают взаимодействовать только с людьми, перешедшими по ссылке, либо перезвонившими по указанному номеру телефона.

Ссылка в сообщении ведет или на фишинговый ресурс, созданный для выманивания у жертв финансовых и авторизационных данных, а также кодов подтверждений, или на ресурс, распространяющий вредоносное ПО. Эксперты по информационной безопасности отмечают, что новая мошенническая схема демонстрирует достаточно высокую эффективность — ведомые любопытством или беспокойством граждане активно переходят по указанным в сообщениях ссылкам. Чтобы не стать жертвой мошенников, в данном случае достаточно не переходить по ссылкам и не перезванивать по прикрепленному номеру телефона.