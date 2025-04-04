Американский лидер подчеркнул, что его администрация «усердно работала над сделкой по спасению TikTok»

Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий продление срока работы социальной сети TikTok в стране еще на 75 дней. Ранее установленный дедлайн на продажу американского подразделения китайским владельцем платформы (ByteDance) истекал 5 апреля. Как подчеркнул Трамп, его администрация «усердно работала над сделкой по спасению TikTok». Также американский лидер выразил готовность продолжить сотрудничество как с владельцами соцсети, так и с Китаем в целом, хотя и отметил, что в Поднебесной, судя по поступающим сигналам, не слишком довольны введенными США тарифами.

Отношение к TikTok среди американцев сильно зависит от возрастной категории респондентов — так, 73% граждан США в возрасте от 13 до 39 лет выступают против блокировки платформы на территории страны. Среди представителей старших поколений людей, выступающих за блокировку больше — как показывают опросы, они опасаются, что посредством TikTok Китай будет продвигать свои политические нарративы и влиять на формирование общественного мнения в США.