Аннулированные подписки и виртуальный контент оцениваются приблизительно в 3 миллиона рублей.

Как сообщает Telegram Info, в мессенджере Telegram прошла массовая «чистка» — пользователям аннулировали звезды, подарки и премиум-подписки, полученные при помощи различных мошеннических схем. Например, купленные при помощи украденных банковских карт или с использованием впоследствии отмененных платежей.

«Код Дурова», ссылаясь на сведения аналитического сервиса Gifstat уточнил, что прошедшая кампания затронула примерно три тысячи человек, а общая стоимость аннулированных виртуальных ценностей составляет порядка 3 миллионов рублей. Как подчеркивают эксперты, пострадать от «чистки» могли и добросовестные пользователи, приобретавшие звезды на сторонних сайтах с целью экономии, и не знающие о сомнительном происхождении купленной ими виртуальной валюты.

Так, мошенники могли использовать такие сервисы, как Funpay в качестве посреднических, обманывая и площадки, и конечных потребителей. При этом злоумышленник и посредник получают от сделки выгоду, покупатель же в итоге остается и без денег, и без приобретенных виртуальных ценностей.