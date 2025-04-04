До этого в течение последних пяти месяцев компания поставляла на рынок более 20 тысяч электромобилей в месяц

Китайская компания Xiaomi реализовала в марте 2025 года почти 30 тысяч электромобилей — для производителя это абсолютный рекорд. Ранее на протяжении 5 месяцев фирме ни разу не удавалось продать более 20 тысяч экземпляров. Как сообщает Bloomberg, Xiaomi работает над наращиванием производственных мощностей — компания поставила задачу выпустить в 2025 году не менее 350 тысяч электромобилей.

Примечательно, что многие другие автопроизводители, выпускающие электрокары, также отмечают рост поставок — в основном на 10-30 % год к году. Но есть и более впечатляющие результаты: так, являющаяся лидером рынка компания BYD поставила в марте 371 419 легковых автомобилей, что больше, чем за аналогичный период 2024 года на внушительные 57,9 %. Здесь стоит отметить, что помимо «чистых» электромобилей, BYD выпускает и гибриды. А вот американская Tesla продала в Китае за первый месяц весны около 79 тысяч машин — падение в годовом исчислении составило 11,5 %. Многие эксперты связывают ухудшение продаж электрокаров Tesla с политической активностью Илона Маска.