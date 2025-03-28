Некоторые из них лишены даже GPU и чипов памяти

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, случаев мошенничества, связанных с продажей бывших в употреблении флагманских графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4090/RTX 4090D становится все больше, в особенности в Китае. Так, портал MyDrivers рассказывает о двух недавних случаях — в одном из них покупатель получил неработоспособную видеокарту с GPU от RTX 3090. Второй случай еще более возмутителен, поскольку клиент заплатил более 1000 долларов, а продавец прислал ему «ободранную» печатную плату без графического процессора и чипов памяти.

В Wccftech подчеркивают, что подобные случаи мошенничества фиксируются не только в Китае. Чаще всего поддельные видеокарты или процессоры реализуются аферистами на маркетплейсах, форумах и сайтах объявлений, а также при помощи соцсетей и мелких интернет-магазинов. Эксперты предостерегают от приобретения графического ускорителя в таких местах. Даже если продавец, например, согласится протестировать карту и продемонстрировать процесс по видеосвязи, он вполне может прислать вместо работоспособного экземпляра другой. Вернуть свои деньги в таких случаях может быть сложно или и вовсе невозможно.