После временного отключения интернета значительно снизилась и нагрузка на электросети

Как сообщил изданию РБК и.о. директора «Дагэнерго» Арсен Гаджиев, в Республике Дагестан провели эксперимент по выявлению нелегальных криптодобытчиков. Для проверки энергетики выбрали два небольших населенных пункта, жители которых регулярно жалуются на перебои с подачей электроэнергии и падение напряжения в сети. В селах ненадолго выключили интернет, после чего нагрузка на электросети резко снизилась.

Как подчеркнул господин Гаджиев, результаты эксперимента оказались шокирующими — мониторинг показал уменьшение энергопотребления на 3.2 МВт. Такой мощности достаточно для обеспечения электричеством 1000-1500 домов, но на практике она, вероятно, используется для питания криптовалютных ферм. По словам энергетика, с целью выявления «черных» майнеров продолжатся и специальные рейды, проводимые совместно с правоохранительными органами.

Ранее СМИ писали, что именно на Кавказе в 2024 году был зафиксирован наиболее значительный ущерб от незаконного подключения майнеров к электросетям — он превысил 600 миллионов рублей. В целом же убытки «Россетей», причиненные нелегальными криптодобытчиками, в 2024 году составляют порядка 1,3 миллиарда рублей.