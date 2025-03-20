А сами площадки не заинтересованы в борьбе с этим явлением

Энтузиаст под ником LightTool с популярного ресурса «Хабр» регулярно поднимает в своих статьях тему засилья контрафактной продукции на российских маркетплейсах — речь идет о планшетах, смартфонах, пауэрбанках, зарядных устройствах и других девайсах. На этот раз автор рассказал об обилии на Ozon и Wildberries поддельных флеш-накопителей с фейковой емкостью, а также заказал и протестировал три таких изделия, находящихся в топах продаж.

LightTool выбрал поддельную флешку Kington емкостью якобы 512 ГБ, а также Borofone 128 ГБ и популярный Noname-накопитель на 128 ГБ, присутствующих на маркетплейсах под десятками различных наименований. Как выяснилось, во всех трех случаях заявленная емкость оказалась фейковой. Реальный же объем накопителей — 1 ГБ, 64 ГБ и 16 ГБ. Данные, записываемые сверх указанной емкости, затирают собой старые.

Как подчеркнул автор, себестоимость таких поддельных флешек для мошенников составляет порядка 50 центов за штуку — их массово продают на Alibaba, прописывая по желанию заказчика любую емкость. На российских же маркетплейсах фейковые накопители в большинстве случаев предлагаются по несколько сотен рублей вне зависимости от емкости. Именно по цене чаще всего можно выявить подделку — LightTool указывает примерный диапазон, на который можно ориентироваться в первой половине 2025 года:

64 ГБ — от 300 руб.

128 ГБ — от 550 руб.

256 ГБ — от 1400 руб.

512 ГБ — от 2900 руб.

1 ТБ — от ~10 000 руб.

Примечательно, что контрафактные флеш-накопители продаются тысячами, а сами площадки не заинтересованы в борьбе с подделками, поскольку получают с них свою маржу. Еще одна проблема состоит в том, что маркетплейсы являются IT-компаниями, и на их проверки до конца 2025 года действует мораторий.