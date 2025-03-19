Миллиардер считает, что США необходимо активизировать усилия в этой отрасли

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сделал заявление по поводу «гонки ИИ», в которой в настоящий момент участвуют многие государства и корпорации. По мнению Маска, победить в этой гонке сможет та страна, которая контролирует производство полупроводниковой продукции, поэтому США необходимо активизировать свои усилия в данной отрасли.

Бизнесмен также выразил свою обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Тайваня, подчеркнув, что если Китай получит полный контроль над полуостровом, то остальные государства будут отрезаны от передовых ИИ-чипов. Здесь, впрочем, стоит отметить, что ранее представители тайваньских властей и полупроводникового гиганта TSMC утверждали, что на случай силовой операции со стороны Китая у них имеется план по уничтожению или приведению в негодность производственных мощностей.

По словам Маска, вопрос возвращения большей части производства необходимых США чипов на территорию Америки является важным для национальной безопасности. Комментарии миллиардера укрепили некоторых экспертов во мнении, что основатель Tesla планирует выкупить часть доли Intel, если антимонопольные органы США не выступят против такой сделки.