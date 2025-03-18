Новая платформа, получившая название BYD Super e-Platform, была представлена как «революционная технология, которая полностью решит самую большую проблему в использовании электромобилей».

Как сообщают СМИ, китайский автопроизводитель BYD презентовал передовую технологию сверхскоростной зарядки электромобилей под названием Super e-Platform — благодаря поддержке напряжения до 1000 В и тока до 1000 А обеспечивается мощность до 1000 кВт (1 МВт). Таким образом, скорость пополнения запаса энергии электрокаров сравнивается со скоростью заправки машин, основанных на двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Если верить заявлениям BYD, то всего за 5 минут можно будет зарядить электромобиль на 400 км запаса хода.

Первые модели, поддерживающие мегаваттную мощность зарядки появятся в линейке Ocean уже в ближайшее время. Также BYD анонсировала создание в Китае собственной сети из 4 тысяч зарядных станций Super e-Platform. К сожалению, технология не предусматривает обратной совместимости, поэтому заряжать старые электрокары с максимальной скоростью на этих станциях не получится, как и заряжать новые на старых станциях — в таких случаях мощность пополнения энергии будет ограничена. Впрочем, срок эксплуатации легковых транспортных средств в Поднебесной в большинстве случаев не превышает 4-7 лет.