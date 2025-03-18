Таковы результаты совместного опроса, проведенного Razer и World.org

Как показывают результаты совместного опроса, проведенного Razer и World.org, более 70% американских геймеров считают, что боты в онлайн-играх портят их многопользовательский опыт. Более того, около 75% хардкорных геймеров, проводящих в играх десятки часов в неделю, согласны на биометрическую проверку, лишь бы не сталкиваться с ботами в онлайновых и сессионных киберспортивных играх. Здесь стоит подчеркнуть, что речь идет не обо всех ботах, а в первую очередь об используемых злонамеренно — например, для выполнения еженедельных заданий в Counter-Strike 2, несмотря на испорченный матч для других игроков.

Notebookcheck сообщает, что Razer и World.org работают над некой системой «проверенных World ID», которые позволят подтверждать, что играет действительно человек, а не программа. По предварительным данным, первой игрой, в которую будет интегрирована эта функция, станет предстоящий соревновательный онлайн-проект Tokyo Beast.

Несмотря на то, что пользовательские соглашения многих онлайн-игр прямо запрещают использование ботов, в погоне за теми или иными преимуществами и выгодами некоторые геймеры продолжают использовать инструменты автоматизации игрового процесса. Разработчики борются с такой тенденцией, но с переменным успехом.