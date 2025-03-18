Работа курьером в моменте является одной из наиболее выгодных для молодежи

Пандемия коронавируса COVID-19 показала, насколько востребованной может быть работа курьера, и как много людей по всему миру готовы пользоваться услугами доставки — не только для крупногабаритных товаров вроде техники, но и, например, для продуктов питания и других товаров повседневного спроса. Не стала исключением и Россия — курьерами в нашей стране работают и подрабатывают как школьники и студенты, так и люди среднего возраста, и даже пенсионеры.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на исследование сервиса Superjob, в Москве доход курьера уже превысил доход сотрудника с высшим образованием. Так, медианная зарплата курьера составляет 130 тысяч рублей, работника с высшим образованием — 105 тысяч рублей, а работника без такового — 80 тысяч рублей. Также немаловажно, что курьер может работать в качестве самозанятого, минимизируя тем самым налоговые отчисления. Использовать данный налоговый режим можно, если суммарный доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Примечательно, что курьеры могут получать достаточно высокий по российским меркам доход не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других мегаполисах — например, в Казани, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске, работая в доставке, можно зарабатывать 80-85 тысяч рублей в месяц. Впрочем, итоговые цифры сильно зависят от того, на какую компанию работает курьер, как много времени он уделяет доставке заказов, и использует ли он личный автомобиль, средства индивидуальной мобильности вроде электровелосипедов, или иной транспорт.