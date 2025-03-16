Автор популярного зарубежного ресурса XDA-Developers Саид Вазир перечислил 5 переоцененных функций современных игровых и киберспортивных мышей. По мнению обозревателя, несмотря на то, что некоторые особенности таких манипуляторов, такие, как облегченный дизайн и пара дополнительных кнопок сбоку действительно полезны, другие функции выглядят скорее как маркетинговые уловки производителей.
- RGB-подсветка. Некоторые игровые мыши могут похвастаться множеством отдельных подсвечиваемых зон и различными анимированными эффектами. Такая иллюминация лишь отвлекает геймера от происходящего на экране, но рекламируется как одна из функций, позволяющих оправдать дополнительную наценку. А в случае беспроводных мышей подсветка еще и снижает время автономной работы без необходимости пополнения запаса энергии.
- Датчики со сверхвысоким разрешением. Действительно ли игроку, даже профессиональному киберспортсмену, требуется сенсор на 16 000, 30 000 или даже 42 000 DPI? Вопрос риторический — большинству игроков комфортно с DPI от 800 до 3000 в зависимости от игры и личных предпочтений, но если DPI до 10 000 или до 12 000 можно оправдать хотя бы теоретически, то дальше, вероятно, смысл наращивания разрешения исключительно маркетинговый.
- Экстремальные показатели частоты опроса. Здесь дело обстоит примерно так же, как и с предыдущим пунктом. Если до недавнего времени частота опроса в 1000 Гц была своеобразным стандартом для игровых манипуляторов, то сейчас производители предлагают модели с частотой 4000 и даже 8000 Гц. При этом слепые тесты, вероятно, покажут, что практическая разница между ними незаметна даже на топовом железе и со сверхскоростными OLED дисплеями на 500+ Гц.
- Регулировка веса при помощи грузиков. В теории звучит отлично, но на практике игрок, как правило, привыкает к одному и тому же весу и вряд ли будет изменять его, например, для разных жанров игр. Обычная мышь подходящего веса так же хороша, при этом стоить она будет дешевле.
- Обилие дополнительных кнопок. Две дополнительные кнопки на боковой панели мыши — это однозначно полезная функция, применимая в большинстве жанров игр. Что же касается большего количества кнопок — они в основном могут пригодиться разве что в MMORPG и MOBA. К тому же, не каждый игрок способен приспособиться к использованию десятка расположенных рядом клавиш. Ситуация же со сменными боковыми панелями аналогична с ситуацией с грузиками.
В заключение автор XDA Developers подчеркивает, что упомянутые функции могут нравиться кому-то из игроков, и даже быть для них полезными, но это скорее исключение, чем правило. В большинстве случаев такие «фишки» вряд ли стоят значительной переплаты.