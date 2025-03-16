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[Zero]
В XDA перечислили 5 переоцененных функций игровых и киберспортивных мышек
Иногда переплачивать за новый навороченный манипулятор — не самое оправданное решение.

Автор популярного зарубежного ресурса XDA-Developers Саид Вазир перечислил 5 переоцененных функций современных игровых и киберспортивных мышей. По мнению обозревателя, несмотря на то, что некоторые особенности таких манипуляторов, такие, как облегченный дизайн и пара дополнительных кнопок сбоку действительно полезны, другие функции выглядят скорее как маркетинговые уловки производителей.

  1. RGB-подсветка. Некоторые игровые мыши могут похвастаться множеством отдельных подсвечиваемых зон и различными анимированными эффектами. Такая иллюминация лишь отвлекает геймера от происходящего на экране, но рекламируется как одна из функций, позволяющих оправдать дополнительную наценку. А в случае беспроводных мышей подсветка еще и снижает время автономной работы без необходимости пополнения запаса энергии.
  2. Датчики со сверхвысоким разрешением. Действительно ли игроку, даже профессиональному киберспортсмену, требуется сенсор на 16 000, 30 000 или даже 42 000 DPI? Вопрос риторический — большинству игроков комфортно с DPI от 800 до 3000 в зависимости от игры и личных предпочтений, но если DPI до 10 000 или до 12 000 можно оправдать хотя бы теоретически, то дальше, вероятно, смысл наращивания разрешения исключительно маркетинговый.
  3. Экстремальные показатели частоты опроса. Здесь дело обстоит примерно так же, как и с предыдущим пунктом. Если до недавнего времени частота опроса в 1000 Гц была своеобразным стандартом для игровых манипуляторов, то сейчас производители предлагают модели с частотой 4000 и даже 8000 Гц. При этом слепые тесты, вероятно, покажут, что практическая разница между ними незаметна даже на топовом железе и со сверхскоростными OLED дисплеями на 500+ Гц.
  4. Регулировка веса при помощи грузиков. В теории звучит отлично, но на практике игрок, как правило, привыкает к одному и тому же весу и вряд ли будет изменять его, например, для разных жанров игр. Обычная мышь подходящего веса так же хороша, при этом стоить она будет дешевле.
  5. Обилие дополнительных кнопок. Две дополнительные кнопки на боковой панели мыши — это однозначно полезная функция, применимая в большинстве жанров игр. Что же касается большего количества кнопок — они в основном могут пригодиться разве что в MMORPG и MOBA. К тому же, не каждый игрок способен приспособиться к использованию десятка расположенных рядом клавиш. Ситуация же со сменными боковыми панелями аналогична с ситуацией с грузиками.

В заключение автор XDA Developers подчеркивает, что упомянутые функции могут нравиться кому-то из игроков, и даже быть для них полезными, но это скорее исключение, чем правило. В большинстве случаев такие «фишки» вряд ли стоят значительной переплаты.

#мыши #мышка #игровые мыши #манипуляторы #мышка для геймеров #игровые мышки
Источник: xda-developers.com
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