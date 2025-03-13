Многочисленные обозреватели и техноблогеры охарактеризовали релиз графических ускорителей GeForce RTX 5000 как самый неудачный в современной истории NVIDIA. Мало того, что видеокарты продемонстрировали не самый высокий прирост производительности по сравнению с моделями предшествующей линейки — так их еще и практически невозможно найти в продаже по ценам, хоть сколько-нибудь близким к рекомендованным. Соответственно, владельцам GPU RTX 4000, как правило, нет смысла задумываться об апгрейде.
Что же касается обладателей видеокарт GeForce RTX 3000, им, по мнению автора XDA-Developers Танвира Сингха, стоит присмотреться к новинке от AMD — Radeon RX 9070 XT. Модель не только обладает весьма привлекательным соотношением стоимости и характеристик, но и хорошо проявляет себя в сценариях с трассировкой лучей, что нетипично для GPU AMD предыдущих поколений. Дополнительным преимуществом «девять тысяч семидесятой» является наличие 16 гигабайт видеопамяти — такой объем является отнюдь не лишним для хардкорного QuadHD-гейминга на максимальных настройках графики.