Флагман AMD RDNA 4 предлагает заманчивое соотношение цены и качества, хорошую производительность в сценариях с трассировкой лучей, а также достаточный объем VRAM для игр в разрешении 1440p

Многочисленные обозреватели и техноблогеры охарактеризовали релиз графических ускорителей GeForce RTX 5000 как самый неудачный в современной истории NVIDIA. Мало того, что видеокарты продемонстрировали не самый высокий прирост производительности по сравнению с моделями предшествующей линейки — так их еще и практически невозможно найти в продаже по ценам, хоть сколько-нибудь близким к рекомендованным. Соответственно, владельцам GPU RTX 4000, как правило, нет смысла задумываться об апгрейде.