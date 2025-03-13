Автор популярного зарубежного ресурса XDA-Developers Танвир Сингх перечислил и частично или полностью опроверг 5 мифов о термоинтерфейсах, распространенных среди пользователей ПК. По мнению эксперта XDA, термопасте уделяется чрезмерно много внимания при сборке ПК, и хотя ее роль не следует принижать, не нужно и зацикливаться на выигрыше в несколько градусов температуры процессора, обеспечиваемом заменой термоинтерфейса.
- Миф первый. Штатные термопасты, поставляющиеся с кулерами, бесполезны и неэффективны. На самом деле, большинство комплектных термоинтерфейсов демонстрируют неплохие результаты, а несколько градусов вряд ли стоят переплаты за более дорогой вариант, если вы не энтузиаст-оверклокер или не владелец флагманского CPU. Исключение — это замена термопасты на жидкий металл, но здесь есть свои риски, связанные с тем, что ЖМ портит основание кулера и теплораспределительную крышку процессора, а также проводит электрический ток. Последнее может стать причиной короткого замыкания и выхода из строя CPU, материнской платы и других комплектующих.
- Миф второй. Использовать высококачественную дорогую термопасту крайне важно. На самом деле, разница между термопастой стоимостью 5 долларов за 3-4 г и 20 долларов за 3-4 г минимальна, и, опять же, на практике разницей в несколько градусов в большинстве случаев можно пренебречь.
- Миф третий. Нанесение слишком большого количества пасты может привести к перегреву процессора. Зерно истины здесь есть — термопасту действительно не надо намазывать, как масло на бутерброд, поскольку она должна не служить прослойкой между крышкой процессора и основанием системы охлаждения, а лишь заполнять микроскопические неровности на этих поверхностях. Тем не менее, толстым слой термопасты в любом случае не будет — излишки просто выдавятся по краям при установке кулера, а точнее — при затягивании его крепежа для достаточного прижима.
- Миф четвертый. Термопасту нужно менять каждый год. И близко нет. Практически любая современная термопаста от надежного бренда без проблем прослужит 3 года. Ничего страшного не случится и при замене раз в 5 лет, хотя раз в 5 лет лучше покупать новый компьютер, а не менять термоинтерфейс.
- Миф пятый. Есть какой-то один идеальный метод нанесения термоинтерфейса. На самом деле, используете вы шпатель или размазываете термопасту пальцем в перчатке, прижим основания радиатора кулера все равно сделает свое дело и поможет распределить термоинтерфейс достаточно равномерно.