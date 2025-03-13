Модель подходит для NAS, систем хранения данных, использования в ЦОД и рабочих станциях

Компания Western Digital, являющаяся одним из двух крупнейших мировых производителей жестких дисков наряду с Seagate, презентовала новый HDD высокой емкости под названием WD Red Pro WD260KFGX. Объем накопителя составляет 26 терабайт. Модель получила герметичный корпус, наполненный гелием, но технологии черепичной записи и энергетической подпитки в ней не используются.

Благодаря традиционному типу записи (CMR), накопитель WD260KFGX пригоден для широкого спектра сценариев использования. Сообщается, что жесткий диск укомплектован 512 МБ кэша. Скорость последовательного чтения составляет до 272 МБ/с. Подключается решение посредством интерфейса SATA III, что же касается скорости вращения шпинделя — она составляет 7200 об/мин.

Как подчеркивают в Western Digital, новинка ориентирована на круглосуточную работу в NAS и системах хранения данных, и может похвастаться ресурсом перезаписи до 550 ТБ в год. Заявленное среднее время наработки на отказ составляет 2,5 миллиона часов. Рекомендованная стоимость WD Red Pro WD260KFGX — 570 американских долларов.