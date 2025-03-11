Их покупают компании, работающие с ИИ-моделью DeepSeek.

Как сообщает Wccftech, несмотря на санкции, в Китае можно найти графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 5090 — они продаются нелегально, по цене от 4000 до 6000 долларов. Китайские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта и использующие модель DeepSeek, в настоящий момент отдают предпочтение потребительским графическим процессорам NVIDIA, создавая спрос, аналогичный спросу во времена пика криптовалютной лихорадки, что во многом объясняет дефицит GPU на рынке и повышенные цены.

По данным журналистов, использование флагманских игровых GPU позволяет компаниям экономить деньги, поскольку специализированные ИИ-ускорители стоят гораздо дороже. Для NVIDIA ситуация также не выглядит проблемной, поскольку видеокарты разлетаются как горячие пирожки, и по высоким ценам, а кто именно их покупает, геймеры, профессионалы или техногиганты, компании разницы нет. Стоит отметить, что для Китая выпускается и «антисанкционная» версия RTX 5090 под названием RTX 5090D, и она, наряду с классической моделью, также пользуется колоссальным спросом.