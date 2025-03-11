Автор популярного зарубежного ресурса XDA-Developers Саид Вазир рассказал о шести громких провалах корпорации Microsoft, разочаровавших пользователей. В списке неудач компании были как программные продукты, так и аппаратные.
- Браузер Internet Explorer. Когда-то он доминировал на рынке веб-обозревателей, но Microsoft, что называется, почивала на лаврах и не поспевала за трендами. Mozilla Firefox, Opera и Google Chrome забили крышку гроба Internet Explorer гвоздями, и последний стал пользоваться репутацией «браузера, который запускается один раз — чтобы скачать другой браузер».
- Виртуальный офисный помощник Clippy. Большинство пользователей отзывались о функции негативно, поскольку помощник появлялся в неподходящее время и давал бесполезные или малополезные рекомендации.
- Операционная система Windows 8. Идея использовать на десктопах дизайн, предназначенный для смартфонов и планшетов изначально была провальной — люди взаимодействуют с сенсорной панелью совершенно не так, как с клавиатурой и мышью. В результате Windows 8 с ее плитками была признана пользователями одной из самых неудачных ОС Microsoft, как и Windows Vista.
- Смартфоны под управлением Windows. Они не были откровенно провальными продуктами, просто Microsoft упустила рынок, позволив захватить его Google и Apple. Отсутствие интереса со стороны пользователей и разработчиков предопределило для компании закрытие соответствующего направления.
- Музыкальный плеер Zune. Он поддерживал ограниченный набор форматов и не мог сравниться по популярности и удобству эксплуатации с iPod от уже упомянутой Apple.
- Смартфоны Microsoft KIN. А что, такие были? Да, были — в 2010 году. Посредственная производительность, отсутствие полезных приложений и прочие недостатки напрочь убили потенциальный интерес к линейке со стороны потребителей. Продажи оказались крайне низкими, и проект был быстро закрыт.