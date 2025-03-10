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[Zero]
В XDA озвучили 5 причин низкой популярности видеокарт AMD среди геймеров
По статистике Steam, большинство любителей компьютерных игр выбирают графические ускорители NVIDIA.

Автор популярного зарубежного ресурса Танвир Сингх рассказал о 5 причинах, почему большинство геймеров отдают предпочтение графическим ускорителям NVIDIA GeForce, а не AMD Radeon. Причем это не мнение какого-либо эксперта или даже группы экспертов, а объективный факт, подтвержденный как статистикой продаж, так и данными игрового сервиса Steam.

  1. Видеокарты NVIDIA находятся в центре внимания среднестатистического любителя видеоигр — «зеленые» обладают большей узнаваемостью и вкладывают огромные деньги в маркетинг. Несмотря на то, что в бюджетном и среднем ценовых сегментах видеокарты AMD часто выглядят выгодно с точки зрения соотношения цены и производительности, многих отталкивают закрепившиеся в массовом сознании мифы про «красных» — например, про якобы проблемное программное обеспечение.
  2. Во флагманском сегменте AMD банально нечего предложить, причем уже на протяжении многих лет и многих поколений видеокарт. Да, топовые карты покупает относительно небольшой процент геймеров. Зато почти все геймеры знают, что ни для RTX 5090, ни для RTX 4090, ни для RTX 3090 у AMD не было адекватных конкурентов. Поэтому в сознании потребителей закрепляется стереотип: ну, раз NVIDIA «рулят» во флагманском сегменте, то в среднем и бюджетном, наверно, тоже.
  3. Видеокарты NVIDIA лучше в сценариях с трассировкой лучей. Несмотря на то, что AMD поступательно подтягивает свои продукты в этом направлении, и успех особенно заметен в случае с RDNA 4 (RX 9070/9070 XT), отставание от конкурента все равно сохраняется. Если вы хотите играть в Cyberpunk 2077 на самых максимальных настройках, включив трассировку пути, то вам понадобится одна из старших моделей GeForce RTX.
  4. Видеокарты AMD хуже проявляют себя в работе с ИИ и нейросетями. Как если говорить о генерации промежуточных кадров в играх, так и, если говорить о профессиональной деятельности. Ничего удивительного, что NVIDIA в настоящий момент больше ориентирована именно на рынок ИИ-ускорителей — они приносят в несколько раз больше денег, чем игровые.
  5. Видеокарты AMD в дальнейшем сложно перепродать по высокой цене. Подержанные GPU NVIDIA в большинстве случаев имеют большую остаточную стоимость.

Стоит отметить, что автор XDA написал и о признанных преимуществах «красных» графических ускорителей — привлекательном соотношении цены и производительности, а также большем объеме видеопамяти. На начало марта к этим плюсам можно добавить еще и доступность на рынке — видеокарты GeForce RTX 5000 по-прежнему в дефиците.

#amd #nvidia #видеокарты #игры #gpu #гейминг #графические ускорители
Источник: xda-developers.com
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