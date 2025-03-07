Именно шведская компания первой внедрила функции, спасшие множество жизней.

Автомобили компании Volvo у многих водителей ассоциируются прежде всего с безопасностью, и это не зря. В редакции зарубежного ресурса Slashgear решили отдать производителю должное и рассказать о функциях и технологиях, спасающих жизнь и здоровье находящихся в машине людей, и впервые придуманных или внедренных шведской компанией.

Трехточечный ремень безопасности. Сколько бы некоторые автолюбители не травили байки о том, что вылетать через лобовое стекло якобы безопаснее, чем быть пристегнутым, статистика неумолима — использование ремня безопасности значительно снижает риск гибели или получения серьезных травм. Особенно при перевороте автомобиля. Впервые трехточечный ремень был представлен дизайнером и инженером Нильсом Болином в 1959 году Детское автокресло. Прототипы детских кресел существовали и ранее, но они предназначались для удержания детей на месте, чтобы ребенок, передвигаясь по салону, не отвлекал водителя, и не мог, например, закрыть ладонями ему глаза. В свою очередь, детские кресла Volvo были разработаны именно для обеспечения безопасности несовершеннолетних пассажиров. Первые детские автокресла были представлены компанией на международной выставке в 1967 году. Система защиты от бокового удара. Была разработана и реализована Volvo в 90-е годы. В ее основе лежит принцип зон деформации — они должны располагаться не только спереди и сзади, но и по бокам. В сочетании с боковыми подушками безопасности такой подход позволяет сохранить жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Контроль слепых зон. Система отслеживает расстояние до других транспортных средств и прочих объектов при помощи камер и датчиков, и предупреждает водителя в случае опасности.

Как подчеркивают в Slashgear, Volvo продолжает совершенствовать безопасность своих автомобилей — в компании стремятся создавать транспортные средства, которые будут обеспечивать безопасность водителя и пассажиров при любых ДТП. Для этого используются различные современные технологические решения — например, ультразвуковые датчики и лидары.