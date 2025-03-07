Автор зарубежного ресурса XDA-Developers Танвир Сингх рассказал о шести преимуществах ультрашироких мониторов с изогнутым экраном для гейминга — как подчеркивает обозреватель, такие дисплей предоставляют пользователям действительно уникальный опыт.
- Ультраширокий монитор в большинстве случаев лучше, чем два монитора, поскольку в центре при использовании такого дисплея не будет никаких рамок. При этом настроить один ультраширокий монитор как два отдельных можно — например, чтобы играть на левой половине и следить за чатами на правой.
- Крупный дисплей с умеренной степенью изогнутости обеспечивает наибольшее погружение в игру — многие геймеры, сначала относившиеся к ультрашироким мониторам скептически, попробовав такие дисплеи, уже не желали возвращаться к привычным плоским экранам с соотношением сторон 16:9.
- Увеличенная ширина дисплея дает преимущество в некоторых многопользовательских и киберспортивных играх, хотя и не во всех — зависит от того, как к этому вопросу относятся разработчики, а также от индивидуальных особенностей игрока. Все-таки большинство профессиональных киберспортсменов предпочитают мониторы с диагональю около 24 дюймов и разрешением FullHD — для максимизации FPS.
- Современные ультраширокие мониторы предлагают не только высокое разрешение экрана, но и увеличенную частоту обновления, нередко превышающую 165 Гц, и даже 240 Гц. Также производители стремятся уменьшить время отклика пикселя — у лучших IPS матриц оно составляет несколько миллисекунд, а у OLED — сотые доли миллисекунды.
- Технологии генерации кадров позволяют получать высокий FPS, даже используя не самые производительные видеокарты. Иногда это вызывает артефакты изображения, но чаще всего они минимальны и заметны лишь при остановке кадра, но не в динамике.
- Стоимость ультрашироких мониторов продолжает снижаться, и продвинутый 45-дюймовый или даже 48-дюймовый дисплей можно приобрести менее, чем за 700-800 долларов — примерно столько же стоит игровая видеокарта продвинутого среднего или субфлагманского ценового сегмента. Более простые модели диагональю 30-40 дюйм нередко можно купить за 250-350 долларов, по цене бюджетного игрового графического ускорителя. При этом ассортимент моделей со временем увеличивается, а технологии совершенствуются.