Некоторые ритейлеры распродали все запасы менее, чем за полчаса

Как сообщает PCWorld, в большинстве стран и в большинстве торговых сетей все запасы графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5070 были оперативно распроданы — иногда видеокарты заканчивались уже спустя 10-30 минут после открытия продаж. Покупателей не отталкивали даже цены — а они, как правило, были на десятки процентов выше рекомендованных. Часть графических ускорителей позднее всплыла на вторичном рынке. Проще говоря, ситуация с RTX 5070 не сильно отличается от ситуации с RTX 5090 и RTX 5070 Ti. А вот приобрести RTX 5080 все же несколько проще.

Компанию NVIDIA и ее партнеров-вендоров все чаще обвиняют в создании искусственного дефицита — превышение спроса над предложением позволяет продавать видеокарты гарантированно и с высокой наценкой. Впрочем, у геймеров наконец-то появилась и надежда — компания AMD пообещала, что нехватки видеокарт Radeon RX 9070 и RX 9070 XT не будет. При этом обозреватели отзываются об этих моделях весьма положительно. Также стоит отметить, что уже во втором квартале текущего года выйдут графические ускорители Radeon RX 9060 XT, и, возможно, RX 9060, относящиеся к массовому ценовому сегменту.