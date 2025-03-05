RX 9070 тоже оценивают положительно, но в более сдержанных тонах

Эмбарго на обзоры видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 истекло, и авторитетные тематические ресурсы, а также техноблогеры выпустили посвященные этим видеокартам материалы. Подавляющее большинство обозревателей остались довольны новенькими графическими ускорителями — в особенности это касается RX 9070 XT, поскольку решение предлагает уровень производительности гораздо выше, чем у NVIDIA GeForce RTX 5070. Сравнивать эту видеокарту уместнее с RTX 5070 Ti — да, последняя производительнее, но и значительно дороже, а купить ее непросто из-за дефицита.

Примечательно, что в AMD поработали над слабым местом архитектуры RDNA — трассировкой лучей. Так, Radeon RX 9070 XT легко опережает RX 5070 не только в сценариях с классическим рендерингом, но и в сценах с рейтрейсингом. Главный в настоящий момент вопрос — как много видеокарт RDNA 4 удалось произвести, и будут ли они предлагаться ритейлерами по ценам, близким к рекомендованным. С учетом проблем с доступностью графических ускорителей NVIDIA Blackwell, у AMD есть хорошие шансы нарастить долю рынка, если компания сможет удовлетворить спрос со стороны геймеров.