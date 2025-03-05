Пользователи сообщают, что после обновления прошивки их устройства перестали распознавать картриджи сторонних производителей

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания Brother начала блокировать сторонние картриджи для своих принтеров и МФУ, используя для этого обновления прошивки. Об этом рассказал известный блогер и борец за право пользователей на ремонт принадлежащих им устройств Луис Россманн. По словам контент-мейкера, ссылающегося в том числе на многочисленные жалобы на профильных ресурсах, Brother не только заблокировала в новых версиях прошивок возможность использования сторонних картриджей, но и удалила с портала поддержки часть старых версий программного обеспечения, чтобы пользователи не могли откатиться до них.

В своем видеоролике Россманн признал, что встревожен обновлением политики компании — ранее он призывал своих подписчиков и сторонников не покупать принтеры и МФУ HP и Canon, вместо этого выбирая решения Brother, поскольку компания позволяла использовать расходники от сторонних производителей. Блогер порекомендовал пользователям отключить автоматическую установку обновлений вне зависимости от того, устройство какой компании используется. Впрочем, такой подход тоже связан с определенными рисками — обновления прошивок часто исправляют различные уязвимости, поэтому при отключении апдейтов лучше дополнительно отключать принтер или МФУ от сети.