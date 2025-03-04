Бытовая техника компании часто предлагается под брендом Mijia

Компания Xiaomi известна за пределами Китая прежде всего благодаря предлагаемым ей смартфонам и другим мобильным устройствам, а также цифровой технике, но в самой Поднебесной ее ассортимент гораздо шире. Так, фирма предлагает множество моделей бытовой техники, включая стиральные машины, холодильники и не только — чаще всего подобные устройства продвигаются под брендом Mijia. Одна из ключевых концепций данного бренда — интеграция техники в рамках системы «умный дом».

В рамках мероприятия MWC 2025 Xiaomi объявила о намерении вывести свою бытовую технику на мировой рынок — это позволит конкурировать с такими брендами, как Samsung и LG. Профильные эксперты, комментируя заявление компании, отмечают, что план китайского производителя, вероятно, увенчается успехом, поскольку фирма может предложить потребителям свою продукцию по весьма конкурентоспособным ценам. В пользу Xiaomi может сыграть и хорошая репутация бренда, хотя в настоящий момент неизвестно, под какой именно торговой маркой будет продаваться бытовая техника компании за пределами Китая — возможно, под менее известным вне Поднебесной брендом Mijia.