Возможно, с RTX 5060 Ti, которая выходит в марте, ситуация будет лучше

Запуск видеокарт NVIDIA линейки GeForce RTX 5000 Blackwell многие обозреватели и техноблогеры уже называют самым неудачным в современной истории компании — графических ускорителей на рынке крайне мало, а купить их по рекомендованной или близкой к рекомендованной цене практически невозможно. Большинство экземпляров оседают в руках у перекупщиков, после чего мгновенно всплывают по завышенной в несколько раз стоимости на вторичном рынке – в особенности это касается RTX 5090 и RTX 5070 Ti. Саму компанию NVIDIA и ее партнеров-вендоров уже неоднократно обвиняли в создании искусственного дефицита, но антимонопольные органы в ситуацию пока не вмешивались.

Как сообщает популярный Youtube-блогер и инсайдер, известный под всевдонимом Moore's Law is Dead (MLID), релиз RTX 5070 также окажется «бумажным» — видеокарт будет крайне мало. По данным MLID, многие ритейлеры до сих пор не знают, сколько графических ускорителей они получат, и когда начнутся поставки, хотя старт продаж запланирован уже на 5 марта. Похоже, единственное, на что остается надеяться геймерам — что хотя бы RTX 5060 Ti хватит на всех. Кстати, эта видеокарта будет выпускаться в двух модификациях — с 16 и 8 гигабайтами видеопамяти, а на рынок они попадут в марте и апреле этого года соответственно.