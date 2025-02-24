Новая преступная схема демонстрирует высокую эффективность

Телефонные и интернет-мошенники умело используют информационные поводы, подстраивая под них свои «легенды» в рамках различных преступных схем. Как сообщает издание «Коммерсант», в МВД РФ предупредили о том, что аферисты, пользуясь слухами о возможном возвращении в Россию платежных систем VISA и Mastercard, предлагают потенциальным жертвам «восстановить к ним доступ». Разумеется, на самом деле ни о каком восстановлении доступа речи не идет – под этим предлогом злоумышленники лишь выманивают у граждан платежные данные с целью хищения денежных средств.

Одна из популярных вариаций данной мошеннической схемы выглядит так: преступники предлагают гражданину перейти на фишинговый сайт якобы банка или платежной системы и ввести там данные банковской карты, после чего дополнительно сообщить код подтверждения из SMS- или push-уведомлений.

Ранее о росте популярности этой схемы сообщали в «Роскачестве», а также в компаниях, специализирующихся на кибербезопасности. Как напоминают эксперты, никакой процедуры восстановления доступа к VISA и Mastercard не существует, и если бы эти платежные системы и возобновили работу в России, гражданам пришлось бы выпускать новые карты.