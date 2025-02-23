Впрочем, некоторые из них могут не найти подтверждения в дальнейшем

Как сообщает ресурс XDA-Developers, многие геймеры с нетерпением ждут выхода первых графических ускорителей линейки AMD Radeon RX 9000, особенно с учетом того, что приобрести видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 по рекомендованной цене оказалось практически невозможно – спрос значительно превышает предложение, а компанию и ее партнеров-вендоров обвиняют в создании искусственного дефицита.

В XDA собрали популярные слухи и инсайды, касающихся будущих «красных» видеокарт — расскажем о них подробнее. Разумеется, часть информации впоследствии может не подтвердиться, поэтому относиться к подобным сведениям следует с осторожностью. Напомним, что полноценный анонс AMD Radeon RX 9000 состоится уже 28 февраля. Обзоры же будут опубликованы в начале марта.

Технология AMD FidelityFX Super Resolution на данном этапе значительно уступает DLSS 4 и Multi-Frame Generation. AMD уже анонсировала новую версию этой технологии, FSR 4, которая будет доступна только на видеокартах линейки RX 9000. В этот раз в компании решили сделать упор на машинное обучение, как и в NVIDIA, а значит, качество масштабированной картинки должно значительно улучшиться. По предварительным данным, дефицита графических ускорителей Radeon RX 9070 XT, RX 9070 и младших моделей не будет — объемы производства достаточны для удовлетворения спроса. Если оценивать соотношение цены (реальной, а не рекомендованной) и производительности, будущие видеокарты AMD могут оказаться гораздо более выгодными для покупки, чем решения NVIDIA, с учетом того, что перекупщики предлагают последние по удвоенной, утроенной, а порой даже учетверенной стоимости. RX 9070 XT может оказаться примерно на уровне RTX 4080/RTX 5070 Ti как в сценариях без трассировки лучей, так и с ней, но стоить будет дешевле. Показатели TGP для RX 9070 и RX 9070 XT составляют 220 и 304 Вт соответственно, но по факту карты в большинстве игр будут потреблять меньше энергии.

Также достоверно известно, что обе старшие видеокарты AMD Radeon RX 9000 получат 16 гигабайт видеопамяти GDDR6.