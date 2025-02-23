На данный момент спрос на игровые графические ускорители Blackwell значительно превышает предложение.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на сведения, полученные как от инсайдеров, так и от участников рынка, включая ритейлеров из разных стран, объемы поставок видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 могут нормализоваться лишь спустя 2-5 месяцев. Проще говоря, в лучшем случае снижения цен и повышения доступности графических ускорителей RTX 5090 и RTX 5070 Ti стоит ждать в апреле, а в худшем — в июне-июле. В одних странах ситуация с поставками лучше, как в Великобритании и США, в других — хуже, как в Тайланде и в Китае, включая Тайвань.

Обозреватели и техноблогеры подчеркивают, что ситуация с доступностью видеокарт Blackwell настолько плохая, что напоминает времена криптовалютной лихорадки, когда графические ускорители GeForce RTX 3000 предлагались ритейлерами по цене в 3-4 раза выше рекомендованной, а у перекупщиков стоили еще дороже. Компанию NVIDIA и ее партнеров обвиняют в создании искусственного дефицита с целью создания ажиотажного спроса и завышения цен, при этом официальных объяснений со стороны «зеленых» пока так и не последовало, хотя сам факт нехватки GPU на рынке представители фирмы уже подтверждали. Заявляли в NVIDIA и о браке при производстве чипов, но подчеркивали, что проблема затронула лишь крайне малый процент продукции, менее 1%.