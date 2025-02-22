Интерес к майнингу в России сохраняется на фоне дешевой электроэнергии и комфортных для добычи криптовалют климатических условий.

Как сообщает издание «Коммерсант», число майнинговых ферм в России в 2024 году увеличилось на 7% и достигло примерно 136.6 тысяч штук. Согласно оценкам экспертов, лишь около четверти этих ферм легально потребляют электроэнергию — гораздо чаще криптодобытчики работают в рамках «серых» схем или и вовсе подключаются к сетям незаконно, тем самым создавая повышенную нагрузку и значительно увеличивая риск аварий и экстренных отключений. Суммарная мощность находящихся в России ферм уже превысила 11 ГВт.

Больше всего майнинговых ферм расположены в Иркутской области, Москве и Московской области, а также в Башкирии, Самарской области и на Северном Кавказе. Как пояснили журналистам эксперты, размещать мощности в России по-прежнему выгодно из-за двух факторов: дешевой электроэнергии и холодного климата, позволяющего экономить на системах охлаждения. Примечательно, что наиболее активно майнеры добывают Bitcoin — на него приходится до 90 % размещенных в стране мощностей. Еще 10 % преимущественно делят между собой Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

В отношении перспектив майнинга в России эксперты настроены осторожно — законодательное регулирование отрасли ужесточается, а в некоторых регионах добычу криптовалют запрещают или полностью, или в зимний период, когда повышается нагрузка на электрические сети. Серьезного оттока майнеров в 2025 году, вероятно, не произойдет, но и притока тоже.