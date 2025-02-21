Как RTX 5090, так и RTX 5070 Ti находятся в серьезном дефиците.

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, рекомендованные цены графических ускорителей линейки NVIDIA GeForce RTX 5000 все больше кажутся фейковыми и озвученными, что называется, «для галочки». В особенности это касается RTX 5090 и RTX 5070 Ti – купить эти видеокарты в магазине, а не у перекупщиков в ряде стран если не невозможно, то почти невозможно. А уж об их приобретении по рекомендованной стоимости можно и вовсе забыть.

Примечательно, что даже такие уважаемые вендоры, как MSI, начали копировать практики китайских компаний, предлагая «скидки на старте продаж». Проще говоря, в теории купить RTX 5070 Ti в некоторых модификациях по рекомендованной стоимости можно – некоторое время после релиза. На практике же, видеокарт по такой цене просто нет в магазинах.

Ранее в XDA-Developers назвали запуск графических ускорителей RTX 5090 и RTX 5070 Ti «в значительной степени бумажным» и предупредили, что в ближайшие годы проблема дефицита некоторых комплектующих, в первую очередь, флагманских процессоров и видеокарт, может стать распространенной. Причин несколько — усложнение и удорожание производства, занятость мощностей TSMC и Samsung, недостаточный выход годной продукции по передовым техпроцессам, торговые войны США и Китая. Могут вмешаться и неожиданные факторы вроде новой волны криптовалютной лихорадки, пандемии или стихийных бедствий на Тайване.