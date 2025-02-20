Мошенники крадут деньги и персональные данные пользователей.

Как сообщает издание «Газета.ру», в компании Wildberries предупредили о росте популярности мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники обзванивают граждан и представляются сотрудниками маркетплейсов. Далее аферисты сообщают потенциальным жертвам, что у тех якобы заканчивается срок хранения заказа и просят назвать пришедший в SMS- или push-уведомлении код. На самом деле этот код нужен преступникам для того, чтобы войти в аккаунт человека на портале «Госуслуги» или в банковском приложении, либо списать деньги с его банковской карты.

Эксперты по информационной безопасности неоднократно подчеркивали, что значительные объемы персональных и других чувствительных данных о большинстве россиян находятся в открытом доступе, поэтому мошенники могут получать их и использовать в своих преступных схемах. Попали в открытый доступ эти данные в первую очередь из-за недостаточного противодействия киберугрозам со стороны крупных компаний. И хотя в России наконец-то приняли закон об оборотных штрафах за подобные утечки, тем гражданам, сведения о которых уже находятся в различных базах на теневых форумах, это не поможет.