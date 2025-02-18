Модель может похвастаться емким флеш-накопителем и хорошей автономностью

Компания Doogee вывела на рынок недавно представленный ей защищенный смартфон под названием S Cyber Pro – новинка может похвастаться как прочным корпусом, так и высокой емкостью флеш-накопителя, а также длительным временем автономной работы. Длительное оно, впрочем, скорее по меркам обычных смартфонов, а не защищенных, поскольку в данном специфическом сегменте рынка встречаются батареи и на 15 000, и даже на 20 000+ мА*ч.

Doogee S Cyber Pro базируется на SoC MediaTek Helio G100 и оснащается 12 гигабайтами ОЗУ без учета 20 гигабайт от файла подкачки. Емкость флеш-накопителя составляет 512 ГБ, также поддерживается установка карт памяти до 2 терабайт. Смартфон может похвастаться 6.6-дюймовым FullHD+ IPS-дисплеем на 120 Гц. В основной блок камер входят датчики на 50, 20 и 8 Мп, фронтальная камера — 32-мегапиксельная.

Емкость аккумуляторной батареи S Cyber Pro составляет 10 800 мА*ч, максимальная мощность зарядки — 33 Вт. Также от устройства можно заряжать другие смартфоны. Помимо ударопрочности, производитель заявляет для модели защиту от пыли и влаги в соответствии с требованиями стандартов IP68 и IP69K. Приобрести новинку можно за 230 долларов США.