Компания впервые в 2025 году обновила свои планы.

Австрийская компания Noctua, известная компьютерщикам и геймерам в первую очередь благодаря высококачественным, хотя и недешевым системам охлаждения, впервые в 2025 году обновила свои планы — согласно свежим данным, выход многих продуктов был перенесен на более поздние сроки относительно изначально запланированных. Например, выход «120-миллиметрового вентилятора нового поколения» состоится не в первом, а во втором квартале – и то, если не будет очередных переносов.

Помимо всего прочего, перенесен на вторую половину года был релиз суперкулера Noctua Chromax.black NH-D15 G2 — это перекрашенная версия новейшего башенного охладителя компании, выполненная в черном цвете. Дополнительно в планах компании появилось улучшенное крепление для сокета Intel LGA 1851, которое обеспечит всем версиям NH-D15 G2 оптимальный уровень прижима для данной платформы. Что же касается пропажи из таблицы некой «двухбашенной системы охлаждения нового поколения» — как считают эксперты, с высокой вероятностью релиз продукта перенесли на следующий год. Здесь стоит напомнить, что выход NH-D15 G2 также ожидался еще несколько лет назад.