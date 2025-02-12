Очевидно, что водители этим крайне недовольны

Многие эксперты и пользователи считают навязчивую рекламу бичом как современного интернета, так и информационной среды в целом. Такая реклама окружает жителей крупных городов буквально везде — в интернете, на улице и даже в лифтах и некоторых общественных туалетах. Как сообщает TechStory, компания Stellantis пошла дальше – в ее автомобилях Jeep на бортовом дисплее во время остановок начали появляться рекламные объявления.

Всплывающие рекламные окна можно закрыть, но появляются они, как правило, невовремя, хотя и не во время движения, и их закрытие отнимает у водителя драгоценное время. Разумеется, подавляющее большинство автовладельцев крайне недовольны подобным нововведением – даже те водители, что готовы смотреть рекламу, считают, что автопроизводитель должен за это доплачивать или делать значительную скидку при покупке машины. При этом в компании Stellantis подтвердили, что вызвавшая возмущение сообщества автолюбителей реклама является частью контракта с сервисом SiriusXM, и отказаться от нее нельзя – лишь каждый раз закрывать вручную.