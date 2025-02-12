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[Zero]
В HUB сомневаются, что геймеры еще увидят прирост в 50–60% при смене поколений видеокарт
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed высказались на тему роста производительности видеокарт при смене поколений

Авторы популярного Youtube-канала Hardware Unboxed поделились своим мнением и прогнозами по поводу прироста чистой игровой производительности при смене поколений графических ускорителей. Под чистой производительностью в данном случае следует подразумевать производительность без использования технологий масштабирования и генерации кадров.

Как отметили в Hardware Unboxed, при переходе с GeForce RTX 3090 Ti Ampere на GeForce RTX 4090 Ada Lovelace геймер мог получить прибавку в 50-60% производительности. Такая разница обеспечивалась не только за счет более совершенной микроархитектуры, но и благодаря переходу с 8-нанометровых технологических норм южнокорейской корпорации Samsung на гораздо более тонкий 5-нанометровый техпроцесс полупроводникового гиганта TSMC. 

В случае RTX 5090 Blackwell прибавка чистой производительности по сравнению с RTX 4090 Ada Lovelace составляет скромные 25-30%. С RTX 4080 ситуация еще хуже, причем значительно, что, впрочем, объясняется количественными характеристиками видеокарты, например, малым числом CUDA-ядер.

Как считают в Hardware Unboxed, геймерам вряд ли следует в будущем рассчитывать на значительные скачки производительности со сменой поколений видеокарт – гораздо более вероятно, что разница между условными RTX 6090 и RTX 7090 будет составлять около 20%. Авторы канала считают, что компании могли бы сделать видеокарты более привлекательными снижая цены, увеличивая объем памяти и внедряя новые технологии. Тем не менее, на снижение стоимости игровых GPU вряд ли стоит рассчитывать, как минимум потому что производство чипов по передовым техпроцессам обходится все дороже.

#amd #nvidia #видеокарты #geforce #radeon #gpu #rtx #графические ускорители #hardware unboxed
Источник: youtube.com
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