Например, злоумышленники часто используют агрессивные методы общения, но это далеко не единственное различие

Телефонные и интернет-мошенники регулярно представляются представителями технической поддержки портала «Госуслуги», банков, операторов связи или различных компаний, тем не менее, внимательный гражданин практически всегда может отличить злоумышленника от настоящего сотрудника техподдержки. Как это сделать, рассказал журналистам издания «Газета.ру» Павел Андреев, глава направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail.

По словам Андреева, на практике в 99% случаев коммуникацию с техподдержкой инициирует сам пользователь, поэтому если вам пишет якобы сотрудник поддержки – это уже повод насторожиться и вести себя максимально недоверчиво. Кроме этого, настоящие представители служб поддержки не обращаются к пользователям со странными просьбами – например, с просьбами назвать код из SMS- или push-уведомления или данные банковской карты. Исключением могут быть те случаи, когда коммуникацию инициировал пользователь – к примеру, с просьбой отменить подписку. Но даже тогда для идентификации требуется лишь весьма ограниченный объем данных.

Также эксперт призвал обращать внимание на канал связи, по которому осуществляется общение – настоящие сотрудники поддержки используют только официальные каналы связи и не пишут пользователям в мессенджеры или соцсети, если тот сам не обратился через один из подобных каналов. Не следует верить инициировавшим общение «сотрудникам» на слово – при необходимости стоит запросить их ФИО, после чего найти в поисковиках официальные каналы связи компании, и связаться с фирмой уже через них, попутно уточнив, работает ли у них такой человек.

Еще два важных признака, по которым можно отличить мошенников – это постоянное поторапливание пользователя с давлением на эмоции (тактика спешки) и агрессивный стиль общения. Настоящие сотрудники поддержки не давят на клиентов и не создают искусственно чувство срочности проблемы. Напротив, даже в экстренной ситуации работники проявляют выдержку и действуют по инструкции. Напоследок Андреев подчеркнул, что не следует скачивать подозрительные вложения, устанавливать по наводке возможных мошенников какие-либо приложения или переходить по подозрительным ссылкам.