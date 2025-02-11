Как считают эксперты, маркетплейсы предпринимают недостаточные усилия для борьбы с мошенниками.

Энтузиаст под ником LightTool опубликовал на популярном ресурсе «Хабр» статью о проведенном им исследовании, в рамках которого он выявил на российских маркетплейсах множество поддельных зарядных устройств, мимикрирующих под модели Xiaomi, а также приобрел и протестировал один из таких девайсов. Как отметил эксперт, первая оригинальная зарядка Xiaomi на маркетплейсе Ozon на момент исследования по запросу «зарядное устройство Xiaomi» находилась лишь на 17 месте в поиске. Примечательно, что некоторые модели были отмечены зеленой галочкой и словом «Оригинал», хотя являлись контрафактом.

LightTool приобрел одну из поддельных зарядок, заплатив 471 рубль. Коробка, в которой поставлялось устройство, значительно отличалась от оригинала, при этом и на ней и в карточке товара на Ozon заявлялось, что модель поддерживает мощность в 67 Вт, а также технологию Mi Turbo Charge. Как отметил автор, мошенники даже подделали QR-код для проверки оригинальности зарядного устройства и создали фейковый сайт, ссылка на который указана на коробке.

Визуально устройство довольно точно копирует оригинал, но USB-разъем лишен пятого контакта, который является характерным признаком поддержки технологии Mi Turbo Charge. Что же касается мощности зарядки — она не превышает 16-18 Вт в зависимости от режима. Разобрав подделку, энтузиаст обнаружил грузики-утяжелители, подобные которым часто встречаются в китайских контрафактных устройствах. Также автор посетовал, что маркетплейсы не предпринимают каких-либо значимых усилий для борьбы с подделками, поскольку и сами неплохо на них зарабатывают.