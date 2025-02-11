Например, под видом приложений для взаимодействия с ChatGPT и DeepSeek.

Как сообщает издание «Известия», интернет-мошенники активно распространяют вредоносные приложения для мобильных устройств, ПК и ноутбуков под видом программного обеспечения для взаимодействия с популярными чат-ботами на основе искусственного интеллекта, ИИ-моделями и нейросетями вроде ChatGPT или DeepSeek. Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рассказала журналистам, что злоумышленники также создают фишинговые интернет-ресурсы, имитирующие официальные веб-страницы ИИ-проектов.

Чаще всего под видом приложений нейросетей преступники распространяют так называемые стилеры – программы, способные перехватывать SMS и push-уведомления, делать скриншоты экрана, а также передавать эту и другую конфиденциональную информацию аферистам. Облегчают работу мошенникам даркнет-платформы, предлагающие за определенную плату «вирусы как сервис». Часто вредоносное ПО внедряется в систему через имеющиеся в ней уязвимости, поэтому важно вовремя устанавливать обновления безопасности.

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют не устанавливать приложения из сомнительных источников и пользоваться исключительно официальными магазинами вроде Google Play и App Store. Кроме этого, стоит критично относиться к любой поступающей информации, даже если она исходит якобы от друзей или знакомых – их аккаунты могли взломать. И, конечно, не следует сообщать кому-либо логины и пароли, а также коды из уведомлений. Специалисты прогнозируют, что количество кибератак и мошеннических схем будет становиться все больше, а сами они будут видоизменяться, усложняться и модифицироваться, поэтому любому человеку следует освоить как минимум базовые правила информационной безопасности.