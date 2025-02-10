При этом как они попали к ритейлерам - до сих пор непонятно

Как пишет популярный ресурс Tom’s Hardware, расследование, начатое после разгоревшегося скандала, связанного с подержанными жесткими дисками Seagate, продающимися в крупных европейских торговых сетях под видом новых, продолжается. По предварительным данным, бывшие в употреблении HDD с «пробегом» от 15 до 45 тысяч часов могут быть извлечены из китайских ферм по добыче криптовалюты Chia, пик стоимости которой пришелся на середину 2021 года. Ситуация выглядит действительно удивительно, ведь с того периода прошло уже более трех с половиной лет. Тем не менее, многие проблемные накопители действительно произведены в 2020-2021 году. Как предполагают некоторые исследователи, возможно, ритейлеры или их оптовые поставщики приобретали HDD по неофициальным каналам для экономии денежных средств.

По данным СМИ, подтверждено уже более 200 случаев обнаружения подержанных жестких дисков, реализующихся под видом новых — их продавали ритейлеры из разных стран, включая государства Евросоюза, Австралию, Таиланд и Японию. Сообщается, что перед продажей HDD оптовикам или ритейлерам злоумышленники сбрасывают данные SMART, тем не менее, с помощью специализированного программного обеспечения узнать реальное время работы все равно не составляет особого труда. Сам производитель, компания Seagate, отвергает свою причастность к преступной схеме и предлагает пользователям проверять время работы накопителей при помощи ПО Seatools.