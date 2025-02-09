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[Zero]
В МВД предупредили об активизации мошенников перед 14 февраля
Злоумышленники активно используют любые громкие информационные поводы

Как сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на предупреждение МВД, телефонные и интернет-мошенники активно используют «романтические настроения» для обмана людей в преддверии 14 февраля. Например, любители легкой незаконной наживы могут создавать фальшивые профили на сайтах знакомств, и, завязав диалог, выманивать у граждан денежные средства. В рамках еще одной распространенной мошеннической схемы используются фейковые сайты сервисов доставки цветов и подарков.

Напомнили в МВД и об использовании аферистами наименований известных брендов в целях фишинга. Например, преступники могут осуществлять рассылки с приглашениями на онлайн-распродажи. Перейдя по ссылке, гражданин окажется на фишинговом интернет-ресурсе, задача которого – выманить у него персональные, финансовые и авторизационные данные, а в оптимальном для мошенников случае – еще и код подтверждения «Госуслуг» или одного из банковских приложений. Также преступники могут распространять вредоносное программное обеспечение под видом сервисов для знакомств, приложений для заказа подарков, а также интернет-магазинов или маркетплейсов.

#информационная безопасность #кибербезопасность #мошенники
Источник: vedomosti.ru
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