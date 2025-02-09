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[Zero]
Путин поручил разработать меры по блокировке звонков зарубежных мошенников
Исполнить поручение главы государства правительству необходимо до 1 июля 2025 года

Как сообщают СМИ, президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с правоохранительными органами разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников, которые осуществляются с территории Украины и других государств. Исполнить поручение  правительству необходимо до конца второго квартала текущего года. Помимо этого, российский лидер подчеркнул необходимость разработки иных необходимых мер по защите граждан от киберпреступлений.

Проблема телефонного и интернет-мошенничества стоит в России весьма остро, причем жертвами аферистов становятся граждане всех возрастов. Безусловно, одной из групп риска являются пенсионеры и предпенсионеры, но эксперты отмечают тревожную тенденцию. Преступники все чаще используют детей, чтобы получить доступ к денежным средствам их родителей. Так, злоумышленник может попросить ребенка взять смартфон одного из родителей и установить на него некую программу – якобы для обновления договора с оператором связи или под другим предлогом. На самом же деле под видом полезного ПО скрывается вредоносное приложение, предоставляющее мошеннику доступ к мобильному устройству жертвы. Не стесняются аферисты и запугивать несовершеннолетних, оказывая на них психологическое давление.

#путин #информационная безопасность #мошенники #телефонные мошенники #звонки
Источник: vedomosti.ru
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